محمد رمضان يتعرض للهجوم بعد طرح "رايحين نسهر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد الفنان المصري محمد رمضان لإثارة الجدل من جديد، بعد طرحه لأحدث أغانيه "رايحين نسهر" بسبب مشاهد العري والرقص في الفيديو كليب.

وأعلن رمضان عبر حسابه على "انستغرام" طرح أغنيته المصورة "رايحين نسهر" على قناته بموقع "يوتيوب"، ولاقت تفاعلا واسعا بين المتابعين واقتربت من المليون مشاهدة بمجرد طرحها، لكن لم يسلم رمضان من هجوم عدد لا يستهان به من الجمهور بسبب تكرار ظهوره العاري وسط الفتيات والرقص معهن بشكل جريء.

وكليب "رايحين نسهر" هو أحدث كليبات محمد رمضان بعد تحقيق أغانيه السابقة نجاحات كبيرة وأرقام مشاهدات ضخمة على موقع يوتيوب وتقول كلمات الأغنية: "صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا إداني الكاس، قولتله بلاش أنا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير أنا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم".

وانتهى رمضان من تصوير الأغنية "رايحين نسهر" مع المخرج محمد سامي مؤخرا، وشهدت الأيام الماضية ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية.

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وأحيا محمد رمضان حفلا غنائيا في المغرب، يوم الأحد 29 ديسمبر احتفالا بالعام الجديد، كما سيجتمع مع الفنان المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقديمهما سويا "أغنية "إنساي" واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وصور محمد رمضان الأيام الماضية عددا من مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، ادوارد، عبد العزيز مخيون، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي، حيث توقف التصوير حاليا لتغيير الديكورات على أن يتم استئناف العمل مرة أخرى بعد أسبوعين.

وكان رمضان قد طرح في الشهور الماضية عدة كليبات منها "فيرس" و"إنساي، و"هم عايزينها فوضى"، و" القمر" وغيرها، بالتعاون مع المغني المغربي سعد لمجرد، واعتاد النجم المصري على الظهور بشكل شبه عارٍ وهو ما يتسبب بخلق ضجة حوله باستمرار.