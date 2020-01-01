راشد الماجد يطرح أغنية"يا أهل الهوى"

القاهرة – لايف ستايل
طرحت شركة روتانا أغنية "يا أهل الهوى" للفنان راشد الماجد، عبر قناتها على "يوتيوب"، تزامنا مع أول أيام السنة الجديدة 2020.
أغنية "يا أهل الهوى" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع سيروس.
وحرص الماجد، على الترويج للأغنية عبر حسابه الشخصي على "تويتر".
يذكر أن، راشد الماجد، قدم مؤخرا أغنية تحمل اسم "طحنون الريادة" إهداء منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والأغنية من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبى، ألحان خالد ناصر، توزيع حسام كامل.
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