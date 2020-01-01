شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى: مفيش نية لطرح "ديدو" قبل عيد الفطر علشان محتاج شغل كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان كريم فهمي على كافة التكهنات التي تعلقت بخصوص موعد طرح أحدث أفلامه "ديدو" مبكراً خلال الفترة المقبلة، بدلاً من الانتظار لموسم أفلام عيد الفطر، وذلك بتأكيده خلال تصريحات خاصة لليوم السابع : "لا نية لذلك تماماً لدي أسرة الفيلم والقائمين عليه، وذلك لأن الفيلم محتاج شغل كبير.

كريم فهمي أضاف: "الفيلم مش مجرد حدوتة مكتوبة حلو، ولكنه محتاج تدقيق ومراعاة كبيرة لكافة التفاصيل خاصة أنه يحتاج لجهد كبير في الجرافيك يستلزم أن يأخذ وقتا، وبالتالي مش مستعجلين علي طرحه، وأخذنا قرار تأجيله مؤخراً بعدما كان مفترض له أن يطرح حالياً بأجازة منتصف العام الدراسي.

جدير بالذكر أن قصة فيلم "ديدو" تدور في إطار كوميدي وذلك عبر مغامرة تتعلق بفكرة عقلة الأصبع، الفيلم من بطولة كريم فهمى، وحمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، كما يشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.

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على جانب آخر يعد فيلم "ديدو" هو التجربة الرابعة الذي يقوم فيها كريم فهمى ببطولة فيلم وتأليفه أيضاً، وذلك بعدما سبق وتكرر الأمر في "على بابا" مع ايتن عامر، "حسن وبقلظ" الذي شارك في بطولته معه علي ربيع، بينما التجربة الثالثة تمثلت في فيلم "هاتولي راجل" الذي شارك في بطولته مع كلاً من احمد الفيشاوي وشريف رمزى.