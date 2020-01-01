شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يطلق سلسلة وثائقية لألبومه الجديد على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يطلق نجم الغناء جاستن بيبر سلسلة وثائقية حول إنتاج ألبومه الجديد على موقع يوتيوب، المنصة التي انطلق المغني منها في بدايته الموسيقية قبل أكثر من عقد، وأعلن يوتيوب أن "جاستن بيبر: سيزونز" سوف تظهر لأول مرة في الـ27 من يناير الجارى.

وستتبع السلسلة المكونة من 10 حلقات نجم البوب أثناء تسجيله أول ألبوم جديد له منذ عام 2015، قبل إصدار أغنيته الأولى في عام 2009، حيث اكتسب بيبر شهرة من خلال نشر أدائه الغنائى على يوتيوب.