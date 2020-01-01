شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ونبيلة عبيد تستعينان بضيوف شرف فى حلقات "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مؤلفو مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد من كتابة 20 حلقة فى العمل المنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بينما يعمل المخرج وائل احسان على استكمال اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة واتمام التعاقد معهم قبل انطلاق التصوير فى النصف الثانى من شهر يناير الجارى، حيث تم الانتهاء من معاينة أماكن التصوير فى العاصمة اللبنانية بيروت لاسيما وأن معظم الأحداث سيتم تصويرها هناك.

"نساء من ذهب" هو اسم مبدئى للعمل المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وجارى الاستقرار على اسم مناسب ونهائى للعمل، اضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل فى الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة خاصة وأن طبيعة العمل هى أقرب الى السيت كوم وتتطلب ذلك.



بطلات مسلسل نساء من ذهب

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المسلسل يعتمد على 4 بطلات رئيسيات هن نادية الجندى، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاجر، وجاءت فكرة اجتماع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد بناء على طلب القناة العربية المتعاقدة على عرضه فى رمضان، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء منها.

وتعود نادية الجندى الى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام اضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم.