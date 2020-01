اختراق حساب المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كارى على "تويتر"

وكانت النجمة العالمية، ماريا كارى، 49 عاما، احتفلت بالأعياد والكريسماس، وسط الثلوج برفقة طفليها التوأم موروكان ومونرو، 8 سنوات، فى الثلج، وشاركت كاري متابعيها على إنستجرام، صور احتفالها، والتى ظهرت فيها بملامح طفولية لا تخلو من الشقاوة، وهى تلعب مع طفليها فى الثلج.

وحصدت الصورة فىغضون 18 ساعة من نشرها أكثر من 150 ألف إعجاب، مع أمنيات متابعيها لها بالسعادة والنجاح في 2020.

واختيرت النجمة ماريا كيرى، لتقوم بإشعال أضواء احتفالات الكريسماس لمبنى إمباير ستيت الشهير بمدينة نيويورك لهذا العام، وبهذه المناسبة، أعادت ماريا طرح نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة لموسم الكريسماس all I want for Christmas is you.