اختراق حساب المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كارى على "تويتر"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري لاختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد ظهر أمس الثلاثاء، قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد، وأفاد موقع "هوليوود ريبورتر" الإلكترونى المعنى بأخبار المشاهير اليوم، بأنه من الواضح أنه قد تم إرسال تغريدات غير لائقة من حساب كاري، البالغة 50 عاماً، والتي تحظى بمتابعة 21.4 مليون شخص على تويتر، عشية رأس السنة الجديدة.

ومن بين التغريدات التي تم إرسالها، إشارات إلى نجم الراب الأمريكي إمينيم، وتغريدة لحساب آخر يشير إلى ابنة إمينيم.

وذكرت صحيفة الرؤية أن رسائل أخرى أشارت إلى جماعة «تشاكلينج سكواد»، التيى تضم مجموعة من قراصنة الإنترنت الذين يشتهرون باختراق حسابات المشاهير.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم تويتر لموقع «ذا هوليوود ريبورتر»: «قمنا بإغلاق الحساب المخترق بمجرد علمنا بالمشكلة، ونحقق حالياً في الأمر».

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