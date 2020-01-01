شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. أحمد شيبة يغنى تتر مسلسل محمد رجب "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية تتر مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، وهندسة صوت محمد جودة، ومن المقرر طرحها فى الأيام القليلة المقبلة قبل بدء عرض حلقات المسلسل على قناة cbc يوم السبت المقبل بعدما كشفت القناة عن البرومو الأول وأعلنت موعد العرض.

وتعد هذه المرة الثانية التى يغنى فيها أحمد شيبة تتر مسلسل محمد رجب، بعدما غنى تتر "علامة استفهام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بعنوان "لحالى أحلى" وكانت الأغنية من ألحان تامر حجاج أيضاً.

ومسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

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والأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدي دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".

وعرض للنجم محمد رجب، فى شهر رمضان الماضى، مسلسل " علامة استفهام" وعرض على قنوات الحياة، cbc ،ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.