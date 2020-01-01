محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
احتفل عدد من نجوم الفن، بالعام الجديد 2020، بنشر صور وفيديوهات من استقبالهم العام الجديد، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز احتفالات نجوم الفن:
سلمى رشيد و"ينيس"
حرصت الفنانة المغربية سلمى رشيد، على الاحتفال رأس السنة الميلادية، ونشرت صورة لها مع نجلها "ينيس" أثناء نومه في حضنها، وعلقت عليها: "جمل بداية لسنة 2020".
فسيخ الفيشاوي
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو قصير، ظهر من خلاله وهو يستعد لتناول "فسيخ" وبصل أخضر، وعلق عليه قائلًا: "احتفالي بليلة رأس السنة".
رقص ريهام حجاج
نشرت الفنانة ريهام حجاج، مقاطع فيديو لها من الحفل الغنائي الذي أحياه الهضبة عمرو دياب بالغردقة احتفالا بالعام الجديد 2020.
وظهرت "ريهام"، في أحد الفيديوهات وهي ترقص على أغنية "وهي عاملة إيه دلوقت"،و"قوليلهم مش ندهالي"، وعلقت "حجاج"، على الفيديوهات قائلة: "كل سنة وانتم طيبيين ومحققين كل أحلامكم".
- رأس السنة وعيد ميلاد
وحرصت الفنانة أيتن عامر على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، الذي يتصادف عيد ميلاده مع رأس السنة، وهو نفس الأمر الذي فعلته الفنانة ريهام أيمن مع زوجها الفنان شريف منير.
كانت هذه تفاصيل خبر رقص ريهام حجاج وفسيخ الفيشاوي وطفل نائم.. نجوم الفن يحتفلون برأس السنة (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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