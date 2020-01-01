فيديو| أحمد فهمي"أشبح أوروبا": "هيكسر الدنيا".. ويوجه رسالة لـ"خاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان أحمد فهمي، على إبداء رأيه في فيلم"أشباح أوروبا" الذي يخوض بطولته هيفاء وهبي، كما حرص على توجيه رسالة لصديقه مصطفى خاطر الذي يشارك بالفيلم.

ونشر فهمي، البرومو التشويقي للفيلم عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "مبروك يا خاطر.. واثق إنه هيكسر الدنيا.. فيلم حلو أوي يا جماعة".

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الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة فى حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج.

"أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى البطولة: أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.