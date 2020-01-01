فيديو|بطولة الفيشاوي وخاطر.. هيفاء قناصة في تيزر "أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" تيزر فيلمه الجديد أشباح أوروبا. وعلق خاطر على التيزر: " فيلم أشباح أوروبا، قريبا في دور العرض 2020". وحوى التيزر مشاهد مطاردات وأكشن، وظهرت هيفاء وهبي في نهاية التيزر، وهي تمسك ببندقية قنص. الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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