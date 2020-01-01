فيديو| تتر "بخط الإيد" يحمل توقيع جنات ووليد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرحت شركة سينرجي، أغنية "بطلة حدوتك"، تتر مسلسل "بخط الإيد"، للفنان أحمد رزق، الذي يبدأ عرضه يوم 4 يناير، على قناة dmc.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقى، وغناء جنات ووليد سعد.

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وكانت جنات قد نشرت صورا عبر حسابها على إنستجرام، عن تسجيل الأغنية بصوتها مع الفنان محمد الشرنوبي، لكنها خرجت في النهاية مع الملحن وليد سعد.

مسلسل "بخط الإيد" من بطولة كوكبة من النجوم، منهم أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.