"بصورة التقطتها المدام"..هكذا هنأ كريم عفيفي الجمهور بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان كريم عفيفي، على تهنئة الجمهور بالعام الجديد بصورة التقطتها له زوجته.

ونشر عفيفي، الصورة عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير.. ويا رب السنة دى تكون أحلى من اللي قبلها.. ويكون كلها خير وصحة ونجاح وسعادة.. تصوير المدام".

يذكر أن، كريم عفيفي، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، أمام الفنان علي ربيع.