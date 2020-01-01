مجدي الهواري عن صورته مع روجينا وزكي: "مع الحبايب عند الحبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة تجمعه بالدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا من أمام الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية.

وطرح الهواري، الصورة عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "أحلى صدفة لما تبقى مع الحبايب عند الحبيب صلي الله عليه وسلم.. وفي أول يوم في السنة الجديدة".

وحرص الهواري، مطلع العام الجديد 2020، على أداء مناسك العمرة، على هامش عرضه مسرحية مسرحية "علاء الدين" التي يقوم بإخراجها، ويشارك في بطولتها: أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، في موسم الرياض.