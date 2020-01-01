"ماشتغلتش من 8 سنين وحفظت القرآن".. أبرز تصريحات بهاء سلطان في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان بهاء سلطان، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة الاحتفال بليلة رأس السنة، وتحدث خلال الحلقة عن العديد من الأمور الشخصية والفنية، وخاصة تلك التي تتعلق بمصيره الفني، خاصة بعد أزمته مع المنتج نصر محروس، والتي اضطر على أثرها التوقف عن الغناء.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز ما جاء في حلقة بهاء سلطان مع إسعاد يونس:

- بدأت إسعاد يونس الحلقة بتوجيه رسالة للمنتج الغنائي نصر محروس، قائلة: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبي وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللي جاي مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان"، مضيفة: " صوت بهاء ناقص في السوق.. احنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدوني بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتي حرام الصوت ده يقعد في البيت".

- قدم بهاء سلطان خلال الحلقة العديد من الأغانى منها: "مايردش، ياللى بايع، 3 دقايق"، وغيرها من الأغانى، كما قدم موشح "فكم لله من لطف خفى".

- قال سلطان :"بناتى أصحابي، أولادي بينادوني باسمي، ولما أكون ساكت بينكشوني وممكن آلاقي قلم نزل على وشي، أمهم بتذاكرلهم والحاجات اللي بيذاكروها حاليا كنا بناخدها في الإعدادي، كادي وكاندي بيتفرجروا على فيديوهات وبيمثلوا، وأحمد شقي جدًا".

- وعن أمنتيه للعام الجديد قال: " نفسي السنة تكون خير علينا واللي نفسه في حاجة تتحقق وتفرق معايا نفسيًا او ماديًا، ونفسي أجي تاني ولكن يكون عندي حاجة جديدة بقى عشان كدا كتير".

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- وعن الأغاني الشعبية قال: " أنا كنت غاوي عبده الإسكندراني، بس مش فاكر مواويل أوي ليه، من زمان كنت بسمع عم عبدالباسط حمودة وأستاذ طارق الشيخ، وبعد كدا أخويا الله يرحمه اداني شريط أستاذ عبده الاسكندراني".

- وعن أفضل ما حدث له في 2019، قال بهاء سلطان: "أحلى حاجة حصلت في 2019، عندي اللي بيريحني إن ولادي ومراتي دايما جنبي في كل حاجة، وبقيت بحفظ القرآن وفي الجزء الـ26 دلوقتي، وفرحان جدًا بكدا".

واضاف: " بقالي 8 سنين ماشتغلتش وماعمتلش حاجةـ وأنا في الشركة بقالي 20 سنة معملتش غير 5 ألبومات".

وعن كونه مطربا شعبيا أم شاملا قال: "زمان لجنة الاستماع في الإذاعة والتليفزيون صنفوني على إني شعبي، لكني بحاول أنوع وأطور من صوتي".

ونشب خلافًا بين نصر محروس و بهاء سلطان منذ سنوات على خلفية خلل فى بعض بنود التعاقد، أدى الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية وهو ما تسبب في منع سلطان من الغناء والغياب عن جمهوره.