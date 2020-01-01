آيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة تجمعهعا بزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، تحتفل بها بعيد ميلاده. وعلقت أيتن: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وربنا يحققلك كل اللي تتمناه وأكتر كمان". Advertisements وكتبت الفنانة أروى جودة في تعليقها على الصورة: "كل سنة وإنتو الاتنين طيبين حبيبتي.. ربنا يسعدكم دايما و يحفظكم يا رب". وكتبت مها أحمد: "كل سنة وإنتم طيبين بصحة وسعادة وخير"، ووعلقت إنجي وجدان: "كل سنة وأنت طيب يا عز العرب". يُذكر أن محمد عزب العرب من مواليد 1 يناير 1981، وتزوج من الفنانة آيتن عامر في عام 2015.

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