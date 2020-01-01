"وحشتني يا حسن".. رجاء الجداوي تتذكر زوجها في بداية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع أسرتها. وكتبت رجاء: "ربنا يحفظ عائلتي، وحشتنا يا حسن مفيش ثانية بتمر علينا بدون أن نتذكرك، حبك كامن ومستقر فى قلوبنا". يُذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تعرفت على زوجها الراحل حسن مختار في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالسودان، وكان حسن مختار ضمن بعثة المنتخب الوطني وتزامن خلال تلك الفترة وجود الفنانة رجاء الجداوي مع فرقة تحية كاريوكا المسرحية لتقديم عدة عروض هناك، وبدأت قصة حبهما منذ تلك اللحظة وتزوجا وأنجبا ابنتهما الوحيدة أميرة، وعاشا معا لمدة قاربت النصف قرن.

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