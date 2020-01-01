الشهر الجاري.. أحمد كامل وويجز والسادات مع جمهورهم في نادي البنوراما

يستضيف نادي البناوراما ستة أكتوبر، حفلًا غنائيًا ضخمًا للشباب، والمقرر إقماته يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يناير الجاري، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساًء، وتتراوح أسعار التذاكر بين 150 جنيهًا لـ 300 جنيهًا. ويشارك في الحفل كل من الفنان أحمد كامل، والفنان ويجز، والفنان سادات العالمي. Advertisements يشار إلى أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخرًا أغنية بعنوان قولي، وهي من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا كليب بعنوان اي تي ام، وهو من إخراج كريم ماديان، والأغنية من كلمات وألحان ويجز، وتوزيع دي جي توتي، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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