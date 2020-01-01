فيديو.. رامي صبري: أنا زملكاوي وبشجع ليفربول

كشف المطرب رامي صبري عن انتمائه الكروي وحبه الشديد لكرة القدم، خلال لقاء له في برنامج "واحد من الناس " مع عمرو الليثي في

حلقة رأس السنة، قائلا : "أنا زملكاوي وبحب نادي الزمالك جدا، وبشجع ليفربول الإنجليزي من أجل محمد صلاح فقط".

وأوضح رامي أنه يعاني من أزمة بسبب لاعب نادي إنبي الكابتن رامي صبري، بسبب عمليات البحث على جوجل، متابعا :"أنا بتلغبط بيني وبينه لما أعمل سيرش عن نفسي على جوجل".