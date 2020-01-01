مصطفي شوقي: ٢٠١٩ أسعد سنة في حياتي

هنأ الفنان مصطفى شوقي، جمهوره عبر أثير راديو إينرجي، تردد ٩٢.١ بمناسبة العام الجديد.
وقال في سهرة رأس السنة، مع باسم كميل وزهرة رامي:"أن ٢٠١٩ كانت أسعد سنة في حياتي و حققت حلم
وختم شوقي، حديثه قائلا: "كان هناك تعمد في تغيير اللون الغنائي الذي قدمته في أغنية وحشتونا بعد نجاح ملطشة القلوب".
وتحتفل إذاعة «إنرجي» بليلة رأس السنة بطريقة خاصة ومختلفة، حيث اجتمع المذيعون من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، على الهواء مباشرة.
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