نشر النجم الكبير تامر حسني صور حفله ليلة رأس السنة بدولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وحرص تامر علي النزول لجمهوره ومحبيه والغناء بينهم والتقاط الصور التذكارية.
وكان تامر حسني قدم باقة لامعة من أغانيه الجديدة والقديمة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك أثناء حضورهم الحفل في مدينة دبي بالإمارات، كما قدم من خلاله أغنيته الجديدة حلو المكان، والتي أشعلت الجو وسط الألعاب النارية.
ومن ناحية آخرى يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحة، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تامر حسني يتألق في حفل رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.