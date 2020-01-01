صور.. تامر حسني يتألق في حفل رأس السنة

نشر النجم الكبير تامر حسني صور حفله ليلة رأس السنة بدولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وحرص تامر علي النزول لجمهوره ومحبيه والغناء بينهم والتقاط الصور التذكارية.

Advertisements

وكان تامر حسني قدم باقة لامعة من أغانيه الجديدة والقديمة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك أثناء حضورهم الحفل في مدينة دبي بالإمارات، كما قدم من خلاله أغنيته الجديدة حلو المكان، والتي أشعلت الجو وسط الألعاب النارية.

ومن ناحية آخرى يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحة، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر.