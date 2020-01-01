صدمة الآنسة فرح بعد معرفة والدها

بعد قرار الآنسة فرح (أسماء أبو اليزيد) النهائي بالزواج من شادي (أحمد مجدي)، تستعرض الحلقة الرابعة من المسلسل عقد قرانها عليه وسط غضب خطيبها طارق (محمد كيلاني)، ولكن كانت هناك مفاجأة في انتظارها.. حيث اكتشفت أن النجم السينمائي ماجد الألفي (تامر فرج) هو والدها بعد قصة حب كبيرة مع والدتها ديدا (رانيا يوسف) فكيف ستتلقى الآنسة فرح الصدمة؟

ومن ناحية أخرى، اكتشف شادي أن زوجته نادين

(هبة عبد العزيز) كانت تخونه مع صديقه زين (أحمد خالد صالح) الذي تم قتله ،

وكشفت الحلقة أيضًا عن أسرار غامضة حول نادين، من بينها أن تحمل اسمًا مزيفًا.

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أما طارق فمازال يحاول التعامل مع صدمته بعد زواج خطيبته فرح من شادي، وفي الوقت نفسه يُجري تحرياته لمعرفة علاقة الفندق بأكبر تاجر مخدرات بالغردقة

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ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج وهبه داغر ، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.