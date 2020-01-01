طارق الدسوقي: نستعد لعرض "أبو الفتيان" بعدد من المحافظات

يستعد الفنان طارق الدسوقي لعرض مسرحيته الجديدة "أبو الفتيان"، بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة.

وقال الدسوقي إنه وأبطال العمل يستعدون حاليا لتقديم العرض المسرحي "أبوالفتيان" الذي يتناول مسيرة القطب

الصوفي الكبير السيد البدوي، بعدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن المسرحية من بطولة حنان شوقي وأحمد صيام ومفيد عاشور وإخراج ياسر صادق.وأشار الدسوقي إلى أن العمل يتناول سيرة القطب الكبير السيد البدوي لما فيها من قيم أصيلة لتحصين شبابنا من الأفكار المتطرفة، ونشر منهج الاعتدال ووسطية الدين الإسلامي التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونبذ الطائفية والإرهاب والمغالاة وتعظيم الانتماء الوطني.