47 مليون جنيه لفيلم الفلوس في 6 أيام

حقق فيلم "الفلوس"، بطولة النجم تامر حسنى، إيرادات بلغت 47 مليون جنيه، بعد طرحه فى دور العرض السينمائى منذ 6 أيام.
وجاءت إيرادات الفيلم كالتالى: 12 مليون ونصف المليون فى مصر، و35 مليون جنيه خارج مصر.
فيلم "الفلوس" يشارك فيه زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.
يذكر أن تامر حسنى أحيا مساء أمس حفلا غنائيا فى العاصمة
على جانب أخر، من المقرر أن يعود تامر حسنى إلى القاهرة خلال أسبوع على أقصى تقدير لاستئناف تصوير دوره فى فيلمه الجديد "مش أنا" الذى يشاركه فيه كل من ماجد الكدوانى وحلا شيحة.
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