"قصة جندي" لإيجور سترافنسكي بالأوبرا السبت

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو النمساوي روزفيتا هاينزا العرض المسرحي (قصة جندى) للموسيقار الروسي العالمي "إيجور سترافنسكي" في الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ويتنوع العرض المسرحي (إخراج الدكتور عبد الله سعد) بين الموسيقي والبالية والدراما، ويدور حول جندي عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذي يحاول إقناعه باستبدال آلته الموسيقية "الفيولينة التى ترمز لروح

الجندي" بالكتاب الذى يحمله ويحتوى على سر الحصول على الثروة وتتوالى الأحداث.يعزف موسيقى العرض أوركسترا حجرة ويضم ثمانية عازفين هم حسام شحاتة، لورا فيرتانين "فيولينة"، مارتينا موريللو "كلارنيت"، تانجريدى روسي "باسون"، ديميتار ديمتروف "ترومبيت"، زافار ازيموف "ترومبون"، تقى علي "بركشن"، كريم عدنان "دبل باص"، ويصاحبهم بالأداء الحركى العارضون عمرو البطريق ، محمد عبد العزيز ، رشا الوكيل ويلعب دور الراوى الدكتور محمد عبد المعطى.كتب سترافنسكى "قصة جندي" عام 1918 مستلهما التراث الفلكلورى الروسى مازجا مختلف الاتجاهات الموسيقية منها الفلكلورية، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالإضافة إلى عدة فنون مسرحية، منها البالية والدراما، واعتبرها النقاد عندما عرضت لأول مرة فى ذات العام عملا فنيا غريبا وغير مألوف.يأتي العرض ضمن خطة إثراء "ريبرتوار" أوركسترا القاهرة السيمفوني من خلال إنتاج أعمال غير تقليدية لإلقاء الضوء على المؤلفات العالمية الجادة وتقديمها للجمهور المصري.