مرام البلوشي :"تلقيت عرضاً لا يمكن رفضه"

ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الفنانة الكويتية ​مرام البلوشي​ لتصوير مشاهدها في مسلسل "آل ديسمبر"، من تأليف بندر السعيد وعبد الله العريفان، إخراج نعمان حسين، ويحكي المسلسل قصة خيالية حول قبيلة نزحت من روسيا واستوطنت في دول الخليج، ويتعرض أفرادها كل يوم لمواقف وقصص مختلفة، وهو ذو حلقات متصلة ومنفصلة، ويشارك في بطولته طارق العلي وجمال الردهان وميس كمر، ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف وهبة العبسي وهيام الحسن ويوسف المطر وبجاد محمد وجاسم البلوشي.

وقالت البلوشي عن المسلسل :"لم أكن أخطط لأي نشاط فني للفترة المقبلة، بل كنتُ أنوي الحصول على إجازة قصيرة للراحة، خصوصاً بعد انتهائي من تصوير مسلسلين خلال الأيام الماضية، ولكنني تلقيت عرضاً لا يمكن رفضه، لبطولة مسلسل (آل ديسمبر) فوافقت على الفور، ويشرفني أن أكون ضمن طاقم العمل".

وعن وجود تجانس بينها وبين بقية نجوم الكوميديا في المسلسل، قالت البلوشي لصحيفة "الراي" الكويتية :"بكل تأكيد، سبق وقدمت مع أبطال المسلسل العديد من الأعمال الناجحة في الماضي، خصوصاً مع طارق العلي والمخرج نعمان حسين، ومع معظم المشاركين في (آل ديسمبر)، لذا قررت التواجد معهم مرة أخرى، كما أن الذي شجعني لخوض التجربة هو أن العمل كوميدي، خصوصاً أن العملين اللذين انتهيت من تصويرهما أخيراً كانا ينحازان إلى التراجيديا".