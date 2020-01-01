بالصورة- هكذا هنأ رامي جمال ناريمان بالعام الجديد

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة حلول العام الجديد، وجه الفنان المصري ​رامي جمال​ رسالة تهنئة لزوجته الفنانة ناريمان، وذلك من خلال نشره صورة لهما على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وكتب رامي على الصورة :"كل سنة وانتي طيبة وجدعة كل سنة وانتي محققة كل احلامك فيا وبيا ربنا يحفظك ويباركلي فيكي".

وعلقت ناريمان وكتبت لرامي :"كل سنة وانت ناجح ومعايا ومنور حياة كل حبايبك يا اطيب قلب في الدنيا ربنا يخليك ليا".

الجدير ذكره ان الفنان رامي جمال تعهد مؤخرا بغناء ميدلي لمجموعة من الأغاني كل شهر، بعد قيامه بذلك أثناء حلوله ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الممثلة ومقدمة البرامج المصرية إسعاد يونس.

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