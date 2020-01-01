ميرنا وليد - بيروت - يتحضر النجم العالمي ​جاستين بيبر​ لإطلاق سلسلة وثائقية حول إنتاج ألبومه الجديد على يوتيوب، وتواكب السلسلة المؤلفة من 10 حلقات بيبر خلال تسجيله أول ألبوم جديد له منذ العام 2015.

وأعلن يوتيوب أنه سيتم عرض سلسلة "جاستن بيبر: سيزونز" لأول مرة في 27 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال بيبر :"قدم لي يوتيوب منصة وجمهوراً، فإستطعت مشاركة الموسيقى والخبرات واللحظات مع المعجبين، إنه شعور رائع أن أشارك مع يوتيوب في هذه السلسلة الوثائقية الأصلية، وأريد أن يكون جمهوري جزءاً من هذه الرحلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر في سلسلة وثائقية عن ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.