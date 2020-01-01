بالصورة- سميرة سعيد تمضي ليلة رأس السنة مع شادي

ميرنا وليد - بيروت - أمضت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ ليلة رأس السنة برفقة إبنها شادي، ونشرت سعيد صورة لها مع شادي، وتمنت للجميع أن يكون العام الجديد 2020 مليئاً بالسعادة والسلام.

وكانت نشرت الفنانة سميرة سعيد صوراً لها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "هليلة"، وأظهرت الصور مدى الإيجابية والعفوية الكبيرة اللتين تتمتع بهما سميرة سعيد.

أغنية "هليلة" كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

الجدير ذكره أن هذه الأغنية تلاقي أصداء إيجابية ورواجا كبيرا بين الجمهور، وهذا ليس غريباً على سميرة سعيد اذ ان كل اعمالها تأخذ ضجة ونجاح، فـ "هليلة" استطاعت ان تتخطى النصف مليون مشاهدة بعد مرور أيام قليلة على طرحها.

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