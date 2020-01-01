بهذه الأمنيات ودع عاصي الحلاني عام 2019

ميرنا وليد - بيروت - ودع الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ عام 2019 بأمنيات عبّر عنها عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب الحلاني :"كل عام وانتم بالف خير راجياً من الله ان يعم الأمن والأمان على جميع بلادنا العربية واعادة الإستقرار والسلام الى كل بلد عربي يعاني من الحروب.. اللهم لم شمل الأمة العربية من اجل مستقبل افضل وزاهر في عالمنا العربي للأجيال القادمة! كل سنة وانتم بالف خير بإذن الله".

إشارة إلى أن الفنان عاصي الحلاني هو عضو لجنة تحكيم الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids، إلى جانب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي، ومن المقرر أن تبدأ رحلة اكتشاف المواهب الصغيرة إعتباراً من مساء السبت 4 يناير/كانون الثاني، حيث تُستَهلّ أولى حلقات البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس" التي تمتدّ لستة أسابيع، تليها حلقتيْن من "المواجهات"، فحلقة "مواجهة أخيرة"، ثم أخرى ختامية يُتوّج فيها أحد المشتركين الصغار بلقب الموسم الثالث، ويحْذو بذلك حَذوَ الفائزَيْن بالموسميْن الأول والثاني: لين الحايك من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب.