خاص- "الفن" يكشف أجر سمية الخشاب في مسرح السعودية

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" من مصادره الخاصة، أن الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ ستتقاضى مقابل مشاركتها في مسرحية "​يا تصيب يا تخيب​" في المملكة العربية السعودية، مبلغ 20 ألف دولار في اليوم.

وستعرض المسرحية في جدة خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من إستخراج التصاريح الخاصة بالنجوم المشاركين في العرض والذي يقوم ببطولته أيضاً إلى جانب الخشاب، الممثل المصري أحمد آدم، وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج محسن رزق.

وقد إنتهى فريق عمل المسرحية من البروفات الخاصة بها، وأصبحت أنها جاهزة للعرض، وستتضمن بعض الاغنيات والاستعراضات التي تقدمها الخشاب بمشاركة آدم، حيث تقدم شخصية زوجته.

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