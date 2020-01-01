شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلى صدفة مع الحبايب".. مجدى الهوارى وأشرف زكى وروجينا فى المسجد النبوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المخرج مجدى الهوارى والفنان أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا العام الميلادى الجديد 2020 بأداء العمرة، حيث نشروا صورا من داخل الحرمين الشرفيين، نالت إعجاب متابعيهم على السوشيال ميديا وشارك المخرج مجدى الهوارى جمهوره صورة من المسجد النبوى بصحبتهم، وعلق قائلاً: "أحلى صدفة لما تبقي مع الحبايب عند الحبيب صلي الله عليه وسلم وفي أول يوم في السنة الجديدة".



مجدى الهوارى والفنان أشرف زكى وروجينا

وكانت الفنانة روجينا والمخرج مجدى الهوارى، شاركوا صورا أمس، فى بداية العام الجديد من الحرم المكى، حيث علقت قائلة: "اللهم لك الحمد.. يا رب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم"، أما المخرج مجدى الهوارى، شارك أيضا صورته مع جمهوره ومتابعيه، بصورة من أمام الكعبة المشرفة، حيث يؤدى هو الآخر مناسك العمرة، وكتب في تعليقه على الصورة: "عام كله سعادة علي الجميع.. خير بداية للعام الجديد من أرض خير البرية سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. اللهم تقبل".

ونجح الهوارى فى تقديم عدد من العروض المسرحية الناجحة منها مسرحية النجم أحمد عز "علاء الدين"، والتى حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها فى موسم الرياض بالسعودية، وهى من إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".

كما قدم مجدى الهواري، مسرحية " 3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى، بعد غياب عن المسرح دام 16 عاماً، التى حققت نجاحاً كبيراً، و ويشارك فى المسرحية عدد من فنانى الكوميديا منهم: بيومى فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامية الطرابلسى، وهى من إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسن.

ومن أنجح المسرحيات التى تم تقديمها أيضا مسرحية "الملك لير" للفنان الكبير يحيى الفخراني، وكان آخر عروضها بالقاهرة يوم الجمعة 22 من شهر نوفمبر الماضى، بعد انتهاء عروضهم فى موسم ، وذلك فى ثانى جولات المسرحية الخارجية بعد مشاركتها الناجحة فى موسم جدة الترفيهي.

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