نجم الجرامى برونو مارس يبهر جمهوره بمهرجان "ريزوليوشن" فى أبوظبى

تألق المغني وكاتب الأغاني والمنتج الأمريكي الحائز على 11 جائزة جرامي في حفل رأس السنة بجزيرة ياس، حيث ألهب حماس جمهوره في العاصمة أبو ظبي، كجزء من فعاليات مهرجان "ريزوليوشن الموسيقي" .



بدأ النجم العالمي حفله بأغنية 24K Magic، وبأداء مميز ورقصاته الشهيرة فجر برونو مارس حماس الآلاف من الجمهور الذي شاركه الغناء والرقص طوال الحفل على أشهر أغنياته مثل "Versace on the Floor" و"Treasure" و" That’s What I Like"، و "Uptown Funk" مستمتعين بالمؤثرات الخاصة التي تضمنت عروض الليزر والشعلات النارية.



ووجه مارس الشكر لجمهوره الذي قضى معه اللحظات الأخيرة من هذا العقد وواصل أداءه المبهر بتقديم مجموعة من أغانيه الرائعة من السنوات الماضية مثل "Nothin’ On You" و"It Will Rain" و"When I was Your Man" والتي أبرزت مدى قوة أوتاره الصوتية.



ومع انطلاق إيقاع أغنية "Just The Way You Are"، بدأ الجمهور في العد التنازلي لمنتصف الليل، وانضم غناء برونو مارس الاستثنائي إلى عرض الألعاب النارية.

تعد هذه المرة الثانية التي يؤدي فيها النجم العالمي والذي يشتهر بالعروض المبهرة والطراز الكلاسيكي، حفلاً له في دولة الإمارات منذ آخر حفل أقامه في دبي عام 2013، ويعتبر مارس أحد أنجح النجوم الغنائيين من الجيل الحديث، حيث قام ببيع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة مثل "جرينيد" و"لوكد أوت أو هيفن" و"أبتاون فانك" و"24 كارات ماجيك".



ونال برونو مارس جائزة أفضل مغني بوب من حفل 2019 BET، وقدم مؤخرا أغنية سنجل مع المغنية الشهيرة كاردى بى حملت اسم "Please Me"، وحققت 67 مليون مشاهدة علي موقع اليوتيوب، وهي النجمة التي فازت بجائزة جرامى لأفضل ألبوم Rap عن ألبومها "Invasion of Privacy".