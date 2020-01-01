بالصور: كيف استقبل النجوم العام 2020؟

عمّت الاحتفالات ببداية العام 2020 العالم العربي، حيث أحيا نجوم الفن سهرات امتدت حتى الصباح، وقاموا بمشاركة جمهورهم اجواء الاحتفالات، وكتبوا معايدات وأمنيات مع بداية العام الجديد.

فكيف احتفل النجوم بليلة رأس السنة؟

_سيرين عبد النور نشرت صورة جديدة عبر حسابها على انستقرام، قبل إحيائها حفلا في شرم الشيخ، وعلقت على الصورة بقولها: ‫كل سنة وانتو بخير وراحة بال يا رب الله يكون معنا بها السنة الجديدة شعبًا ووطنًا وتكون بداية جديدة لالنا كلنا ... بحبكن.. ‏‫#happynewyear2020‬.‬‬

_شريهان نشرت صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستقرام تحتفل من خلالها بليلة راس السنة، وعلقت على الصورة قائلة : عام جديد سعيد 2020

_ اليسا نشرت صورة لها مع شقيقتها نورما وهما ترتديان نظارتين تحمل رقم 2020 وكتبت معايدة لجمهورها.

_عمرو دياب احتفل برأس السنة بحفل في الغردقة، برفقة أصدقائه، ونشر حمادة إسماعيل، أحد أصدقاء عمرو المقربين، عدةو صور ضمن استعداداتهم قبل الحفل، وظهر في الصور عمرو دياب ودينا الشربيني ومجموعة من أصدقائهما.

_سميرة سعيد نشرت صورة عبر حسابها بموقع انستقرام ، جمعتها بنجلها شادي النابلسي، وعلقت عليها استمتع بليلة رأس السنة 2020 مع شادي، أتمنى لكم جميعًا سنة كاملة من السعادة والسلام.

_ميريام فارس نشرت صورة جديدة عبر حسابها على انستقرام احتفالًا بليلة راس السنة، وعلقت مريام على الصورة قائلة : ينعاد على كل الناس بسنة جديدة حاملة معها الصحة والأمل والتفاؤل، وبتمنى بهل السنة يحل السلام والطمأنينة وين ما كان وخاصة ببلدي #لبنان

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_ تامر حسني برأس السنة في دبي، ، حيث عُرض على أضواء برج خليفة فيديو لتامر، ضمن تحدي الأمنيات، واعدًا جمهوره بتحقيق أمنيات 5 معجبين في جميع أنحاء العالم من خلال حدث وهو الأول من نوعه، وهو عرض التحدي مباشر على برج خليفة بدولة الإمارات.

_عاصي الحلاني، كتب معايدة بالعام الجديد 2020، عبر حسابه على تويتر، قائلا: كل عام وأنتم بألف خير راجيًا من الله أن يعم الأمن والأمان على جميع بلادنا العربية، وإعادة الاستقرار والسلام إلى كل بلد عربي يعاني من الحروب، اللهم لم شمل الأمة العربية من أجل مستقبل أفضل وزاهر في عالمنا العربي للأجيال القادمة! كل سنة وأنتم بألف خير بإذن الله .

_نيللي كريم، عايدت جمهورها بالعام الجديد 2020، عبر حسابها على انستقرام، ونشرت صورة لها وعلقت عليها: سنة جديدة سعيدة للجميع .... لقد اخترت تلك الصورة، لأنها ألقت القبض علي في أفضل مزاج هذا العام.

واضافت نيللي كريم: شكرا لك 2019 على الأشياء الجيدة والسيئة التي حدثت لي ..... و ... 2020 رجاء كن لطيف ..... تعال إلينا بفرح الحب والسعادة .

_المخرج مجدى الهوارى اختار الاحتفال بقدوم العام الجديد من داخل بيت الله الحرام، ونشر عبر حسابه بموقع انستقرام ، صورة له خلال أدائه مناسك العمرة، وعلق على الصورة: عام كله سعادة علي الجميع خير بداية للعام الجديد من ارض خير البرية سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة .. اللهم تقبل.

_أصالة نشرت صورة لها عبر انستقرام، وعلقت قائلة: عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غدًا، علّه يأخذ معه ماأبكانا وأحزننا ، ويأخذ الضّعف المُهين ، والانكسار الّذي أرهقنا ، ونعد أنفسنا بعام جديد ، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحًا وأملّ ، ولعائلتي الغاليه الحبيبه الّتي ناضلت منّ أجلي ، وأصدقائي الأوفياء الّذين لايميلون لو مالت الحياة ، أعدكم جميعًا بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ، ليس هو فقط عام جديد ، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو ، كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير .