شاهد .. محمود الخطيب يؤدي مناسك العمرة على كرسي متحرك

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كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 08:53 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لرئيس النادي الأهلي المصري ” محمود الخطيب ” وهو في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة .
وظهر محمود الخطيب في بعض الصور التي التقطها مع عدد من المعتمرين وهو مرتديا ملابس الإحرام وجالسا على كرسي متحرك بسبب مرضه ووجود مشاكل في العمود الفقري .
وتأتي زيارة الخطيب إلى السعودية تلبية لدعوة ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية لزيارته بمنزله من أجل الاطمئنان على صحته .
يذكر أن محمود الخطيب عاد مؤخرا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين ويخضع حاليا لبرنامج علاج طبيعي .. ومن المقرر أن يتجه إلى باريس يوم 25 يناير للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الانتهاء من البرنامج الطبيعي .
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