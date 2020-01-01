تامر حسني يحتفل بنجاح فيلم “الفلوس” مع الجمهور في دبي

متابعة بتجــــــــــرد: يحتفل النجم المصري تامر حسني مع جمهوره في الإمارات بالنجاح الكبير لفيلمه الجديد “الفلوس” الذي يتصدرالمرتبة الأولى في شباك تذاكر السينما منذ بدء عرضه في الصالات السينمائية.

وتستضيف “ريل سينما” في “دبي مول” تامر حسني، غداً الخميس ٢ كانون الثاني/يناير في تمام الساعة السابعة مساءً.

تدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة،ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقةوالحياة.

الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمدسلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.