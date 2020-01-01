مجالات تبرهن ريادة الإمارات في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أولت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية استشراف المستقبل أهمية خاصة، منذ قيام الاتحاد مطلع سبعينيات القرن الماضي؛ حيث تبلورت تلك الرؤية في زمنٍ قياسي على أرضِ الواقعِ، حتى أصبحت الإمارات نموذجا نهضويا في مختلف المجالات يحتذى به عالميا.

ويأتي ختام عام 2019 شاهدا على تصدر الإمارات وريادتها في نماذج ومبادرات عدة أطلقتها؛ أبرزها إطلاق الإمارات نظام الإقامة الذهبية للمقيمين بالإمارات، وهي دائمة تجدد كل 10 سنوات بهدف استقطاب رجال وسيدات أعمال لزيادة الاستثمارات بدولة الإمارات، واعتماد أول فيزا ثقافية طويلة الأمد في العالم بدبي والتي رسخت مكانتها كحاضنة لأهم المواهب العربية والعالمية.

كذلك فتحت الإمارات أبوابا جديدة أمام رجال الأعمال من أكثر من 100 دولة بإطلاق أول رخصة تجارية افتراضية تركز على الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والخدمات، وفي مجال الرقمنة أنشأت أبوظبي أول قاعة محكمة رقمية في العالم كبداية للتحول الرقمي بسوق أبوظبي العالمي.

كما أطلقت دولة الإمارات أول منصة للإفتاء الافتراضي في العالم، وهي نظام يقدم الفتاوى الشرعية من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد السياحة والترفيه جاءت دبي كأول مدينة في الشرق الأوسط تمتلك إصدارها الخاصّ من لعبة مونوبولي الشهيرة كشهادة جديدة على مكانتها كوجهة سياحية عالمية، فيما أعلنت أبوظبي إنشاء أولِ فندق في العالم يحمل اسم العلامة التجارية لشركة "وارنر براذرز" في جزيرة ياس.