بإجمالي 62 مليار دولار.. السلطان قابوس يصادق على ميزانية عمان 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مرسوما الأربعاء، صادق فيه على الميزانية العامة لبلاده للسنة المالية 2020.

وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 13.2 مليار ريال "34.38 مليار دولار" في ميزانية 2020، بزيادة 2% على الإنفاق المقدر لعام 2019، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم.

بينما تبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2020 نحو 10.7 مليار ريال "27.69 مليار دولار"، بناء على سعر نفط قدره 58 دولارا للبرميل، بزيادة تبلغ 6% على الإيرادات المقدرة للعام الماضي.



ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2020 نحو 2.5 مليار ريال "6.47 مليار دولار" بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم تمويل نسبة 80% من العجز، أي مبلغ ملياري ريال عُماني "5.17 مليار دولار" من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال "1.29 مليار دولار" عبر السحب من الاحتياطيات.

وتركز الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) لوزارة التجارة والصناعة العمانية على رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.