بالصورة- سلمى رشيد وأجمل بداية لعام 2020

أحبت الفنانة المغربية سلمى رشيد أن تبدأ عامها الجديد بنشرها صورة لافتة وهي تحتضن ابنها الوحيد “يانيس”.

واختصرت سلمى الصورة، التي نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، بعبارة “أجمل بداية لسنة 2020”.

تلقت سلمى العديد من التعليقات الأيجابية على الصورة، حيث سجلت أكثر من 100 الف مشاركة بعد نشرها بساعة فقط.

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وكانت سلمى قد كشفت بداية العام الفائت الى انها تزوجت وذلك بعدما نشرت هدية تلقتها من زوجها قبل صعودها الى المسرح، وهي عبارة عن ميكروفون مصنوع من الذهب، ومطعّم أيضًا بالماس، ومحفور عليه اسمها.

ونشرت “رشيد” حينها عبر حسابها على موقع انستغرام مقطع فيديو تستعرض فيه الميكروفون، وقالت: “حبّيت نشارككم هذه الهدية الرائعة (شاركتها معكم لأنها هدية فنية) قبل صعودي على المسرح اللي حتشوفوها معايا دائمًا إن شاء الله، تلقيتها من زوجي دابا. ميكروفون خاص بيا مكتوب عليه اسمي، ومرصع بالماس والدهب الأبيض. شكرًا يا رفيق العمر “.

كما رزقت سلمى بمولودها الاول في اكتوبر 2018.