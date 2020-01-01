محمد عساف يحلّق عاليًا في حفل رأس السنة في اسطنبول

أحيا الفنان محمد عساف احد أهم الحفلات الفنية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020 في اسطنبول بقاعة المؤتمرات “Avrasya Yenikpi” وشهد الحفل الأضخم حضورًا كبيرًا من مختلف الجاليات العربية التي قصدت اسطنبول لقضاء ليلة رأس السنة، ليقدم خلال الحفل، أجمل الأغنيات والمواويل والعتابا والهوارة الفلسطينية بالإضافة إلى الدحية الفلسطينية التي أشعلت أجواء الحفل.

كما تخلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية التي قدمها الفنان محمد عساف الذي نثر عبق أجمل الأغنيات العاطفية في فضاءات مدينة اسطنبول على مسامع جمهوره العاشق لصوت عندليب فلسطين، الذي لم يهدا الى ان غادر المسرح وسط تفاعلا كبير متوجا عساف نجم المسارح العربية والأكثر حضورا في كافة الحفلات التي اقيمت على امتداد عالمنا العربي.

وحرص الفنان محمد عساف على توجيه رسالة لكل متابعيه بحلول رأس السنة الميلادية، مقدرا لهم هذا الانتماء والدعم بعد ان وصل حسابه على الانستجرام 5 مليون مشترك ومتمنيا لهم ان يحمل العام الجديد 2020 الخير والسلام، كما اعرب عن تقديره لهذا الجمهور الذي سانده في مشواره الفني معربا عن اعتزازه بهم جميعا ومؤكدا انه سيبقى محتفظا باختيار جمالية إعماله الغنائية، إذ ليس ثمة مجال غير مجال الفن من يرفد ذائقتنا الفنية بكل ما هو جميل، من جهة ثانية، يُتابع الفنان محمد عساف تحضيراته في العام الجديد 2020 للاستعداد لطرح عدد من الإعمال الغنائية.