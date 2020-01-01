هكذا أمضى النجوم الأتراك عطلة رأس السنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غالبا ما يختار النجوم قضاء العطلات مع عائلاتهم، خاصة وأنهم طوال الوقت يعيشون بعيدا عنهم لما تقتضيه طبيعة عملهم، وهذا ما فعله النجوم الاتراك الذي فضلوا الاحتفال بليلة رأس السنة إلى جانب عائلاتهم.

وفي هذا الصدد اختار الممثل التركي بوراك أوزجفيت، الذي حصل على إجازة لمدة أسبوعين من تصوير مسلسله "المؤسس عثمان"، قضاء عطلته في منطقة اجفا الريفية القريبة من إسطنبول برفقة زوجته فهرية وابنهما كاران، وجاء اختيار تلك المنطقة كي لا يبتعدا كثيرا عن والد زوجته فهرية المريض.

وكانت فهرية نشرت صورة لها عبر حسابها في إنستغرام عشية ليلة رأس السنة وهي تجلس في بيت ريفي، معلقة عليها: "أهلا وسهلا 2020"، كما عايدت متابعيها عبر خاصية "الستوري" قائلة: "أتمنى للجميع عاما رائعا".

أما النجم الشهير بـ "أرطغرل" أنجين ألتان دوزيتان، فاختار قضاء عطلته برفقة زوجته وطفليه خارج إسطنبول وتحديدا في جبل أولوداغ، إذ كان خضع لجراحة في الأنف، ونصحه الطبيب للذهاب إلى مكان بارد، فكان جبل أولوداغ الخيار المناسب لقضاء ليلة رأس السنة هناك.

فيما أمضى النجم التركي الذي يقضي أيضا إجازته التي حصل عليها من تصوير مسلسل "المنزل الذي ولدت فيه هو قدرك" إبراهيم شيليكول الذي رزق بمولوده الأول منذ أسبوعين تقريبا، عطلته برفقة زوجته وابنه في أحد فنادق منطقة كارتالكايا.

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وكذلك اختارت النجمة بيلين كاراهان الشهيرة بشخصية السلطانة مريم، قضاء عطلتها إلى جانب عائلتها وفي منزلها، إذ ظهرت برفقة زوجها وطفليها وهم في منزلهم.

ونشرت الممثلة نور فتاح أوغلو صورتها برفقة ابنتها بجوار شجرة الميلاد وكتبت: "أهلا بالعام 2020 مرحبا بسلام لبدايات جديدة. ممتنون لما لدينا".

ويبدو أن النجمة التركية هازال كايا اختارت أيضا البقاء في منزلها بإسطنبول، حيث رزقت بطفلها حديثا، إذ نشرت صورة لطفلها فكرت في إنستغرام وهو يرتدي ملابس ونظارات عليها شجرة الميلاد وبابا نويل، متمنية للجميع سنة سعيدة.

أما النجمان العاشقان الجديدان أوزغو كايا وسردار شانال، واللذان بدأت علاقتهما خلف كواليس تصوير مسلسل "لا أحد يعلم" قبل شهر تقريبا، فاختارا قضاء عطلة السنة الجديدة في باريس.