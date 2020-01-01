عبد الباسط حمودة يستعد لتقديم الجزء الثانى من أغنية "أنا مش عارفنى"

تعد أغنية "أنا مش عارفنى"، واحدة من أشهر وأنجح أغانى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، بل والأغانى الشعبية خلال السنوات الماضية، كما تعتبر بوابة الشهرة لعبد الباسط حمودة مع الجمهور، وأصبحت الأغنية إيقونة لدى عبد الباسط حمودة، في أوساط الأغنية الشعبية، وتم تحويلها لكثير من الإعلانات، وأيضا تم استغلالها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

ورغم أن عبد الباسط حمودة له الكثير من الأغانى الناجحة أيضا، ولكن تظل "أنا مش عارفنى"، هى أبرزهم على الاطلاق.

عبد الباسط حمودة، كشف مؤخرا فى تصريحات تليفزيونية على CBC، أنه يقوم حاليا بالتحضير للجزء الثانى من "أنا مش عارفنى".

الأغنية الأصلية طرحت عام 2007 ضمن ألبوم "ضربة معلم" من كلمات أمل الطائر وألحان وليد عبد العظيم.

وكان عبد الباسط حمودة قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "رئيس قسم العذاب" من كلمات الشاعر مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع زيزو فاروق ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، والأغنية تحمل طابع "دراما" بشكل جديد ومختلف غير أعمال السابقة.

كما انتهى مؤخراً من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان " اللى يتكلم يتكلم "، من كلمات عماد عبيد، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم.

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وقال حمودة لـ "اليوم السابع" إنه يحضر أغنية جديدة لمصر والإنجازات التي تحققت خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق وأوجد طفرة مذهلة في كافة المجالات، ووصل بالبلاد إلى بر الأمان.

يذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة أغنية " كازانوفا" من فيلم "صباح الخير"، وشاركه في غنائها المطرب إيساف وهي من كلمات عماد عبيد، ألحان هاني فاروق، فيلم ينتمي إلى طبيعة الأعمال الدرامية والرومانسية، ولكن تقدَّم بشكل مختلف عما تم تقديمه قبل ذلك فى السينما المصرية، من خلال قصة حب تجمع بين مخرج الإعلانات إيساف ومصممة الأزياء إلهام عبد البديع، ويقع حدث مهم يقلب أحداث الفيلم رأسا على عقب.

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