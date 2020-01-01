تعرف على إيرادات Maleficent Mistress of Evil

حقق فيلم Maleficent: Mistress of Evil للنجمة العالمية انجلينا جولي إيرادات حول العالم بلغت 490 مليون دولار بعد طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية في شهر اكتوبر الماضي.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 113 مليون دولار أمريكي، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغت إيراداته 490 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.

وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.

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