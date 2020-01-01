«أوبرا الاسكندرية» تودع 2019 بحفل «على مر الأجيال»

في نهاية ساعات عام 2019 نظمت دار اﻷوبرا المصرية، مساء أمس، حفلا فنيا لفريق «على مر الأجيال»، بمسرح دار أوبرا الإسكندرية، ضم كلا من الفنان محمد الخولى والفنان ياسر سعيد، وبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى أصالة، أداء عازف العود وليد سلامة، ثم قدما مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل، وأغنيات معاصرة، منها ما عارف والنهاية واحدة.. على حبك.. وحشتنى.. نسم علينا الهوى.. لونويت.. عيون القلب.

وخلال الفاصل الثانى قدمت عازفة القانون عفاف شكرى موسيقى حرمت أحبك، ثم واصل الفريق تقديم أغنيات صافينى مرة.. أشوف فيك يوم.. قلبى عشقها.. حلو وكداب.. في يوم وليلة.

يذكر أن فريق على مر الأجيال تأسس عام 2015 ويضم كل من الفنان محمد الخولى والفنان ياسر سعيد وقدم الفريق مجموعة حفلات فنية ناجحة وشارك بمهرجان الموسيقى العربية على مدى السنوات السابقة.

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