إنجي علي تحتفل برأس السنة في حفل عمرو دياب

القاهرة – لايف ستايل
احتفلت الإعلامية إنجي على، برأس السنة الجديدة 2020، بحضور حفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم في منطقة المارينا بخليج "سومة باي" بسفاجا.
نشرت إنجي على مقطع فيديو من حفل "الهضبة" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير"انستجرام".
يظهر في مقطع الفيديو الفنان عمرو دياب وهو يغني "قدام مرايتها"، وسط تفاعل كبير من الجماهير الموجودة في الحفل.
الجدير بالذكر أن الإعلامية إنجي علي قدمت عددًا من الأعمال الفنية كان أخرهم مشاركتها في مسرحية لوكاندة الأوباش والتي تعاونت فيها مع حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، سعد الصغير، اوس أوس وغيرهم والتي تم عرضها خلال موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.
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