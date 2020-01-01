تامر حسنى يشاهد فيلمه الفلوس مع جمهوره في دبي الخميس

يحضر النجم تامر حسنى مع جمهوره حفلة الساعة السابعة مساء بفيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك غداً الخميس بسينما دبى مول فى المدينة الإماراتية دبى، حيث من المقرر أن يحضر عدد كبير من جمهور ومحبى تامر لمشاهدة الفيلم معه، الذى حقق أعلى الايرادات فى دبى ودول الخليج محققاً 35 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من عرضه، فضلا عن تحقيقه 12 مليون ونصف المليون فى مصر منذ انطلاق عرضه .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، وتصدر أعلى الإيرادات فى الأردن متفوقا على أفلام "ذا روك" و"فروزين".

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم الأربعاء الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وأحيا النجم تامر حسنى، أمس حفلا جماهيرياً فى مدينة أبو ظبى، وسط حضور ما يقرب من 60 الف شخص، وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، وافتتح الحفل بأغنية الفيلم الجديد "حلو المكان"، التى قدمها خلال أحداث الفيلم، والتى حققت 13 مليون مشاهدة حتى الأن ، كما قدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيلاها من الأغانى، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.

Advertisements

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

قد يهمك ايضاً:

أول ظهور لـ أمير كرارة بشخصية الشهيد أحمد المنسى

النجم أمير كرارة ينشر البوستر الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار"