رقص ريهام حجاج في حفل عمرو دياب ليلة "رأس السنة"

نشرت الفنانة ريهام حجاج، مقاطع فيديو لها من الحفل الغنائي الذي أحياه الهضبة عمرو دياب بالغردقة على هامش الاحتفالات بالعام الجديد 2020.
وظهرت "ريهام"، في أحد الفيديوهات وهي ترقص على أغنية "وهي عاملة إيه دلوقت"، كما ظهرت في فيديو آخر وهي تردد كلمات أغنية"قوليلهم مش ندهالي".
وعلقت "حجاج"، على الفيديوهات قائلة: " كل سنة وانتم طيبيين ومحققين كل أحلامكم".
وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً من كل محبيه مثل الليلة، يتعلموا، أدام مرايتها، يوم تلات، تحيرك، أحلى وأحلى.
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