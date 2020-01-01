أحمد الفيشاوي يحتفل بليلة رأس السنة بطريقة غريبة

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو قصير، ظهر من خلاله وهو يحتفل برأس السنة بطريقة غريبة.

وظهر "الفيشاوي"، في الفيديو وهو يستعد لتناول "فسيخ" وبصل أخضر، وعلق عليه قائلًا: " احتفالي بليلة رأس السنة".

وينتظر الفيشاوي عرض أحدث أفلامه "أشباح أوروبا"، وهو من بطولة هيفاء وهبي، عباس أبوالحسن، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع هيفاء وهبي في كواليس "أشباح أوروبا" بالمطار

أحمد الفيشاوي ينشر صورة من كواليس "أشباح أوروبا"