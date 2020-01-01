شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول عروض "الملك لير" فى العام الجديد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني، عن أيام العرض بالقاهرة خلال شهر يناير الجارى لتكون أول عروض العام الجديد 2020، حيث تقرر عرض المسرحية 6 أيام هذا الشهر وهم 10و 17 و23 و24 و30 و31 يناير على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس، وذلك بعد انتهاء آخر عروض 2019 ليلة رأس السنة.

وعرضت مسرحية "الملك لير" بالقاهرة خلال شهر ديسمبر الماضى أيام 13 و20 و27 و31، وذلك بعد انتهاء عروضهم في موسم الرياض والتي استمرت لأربعة أيام بمشاركة كل أبطال العرض، وذلك في ثاني جولات المسرحية الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي.

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من ناحية أخرى احتفلت أسرة مسرحية "الملك لير" بعيد ميلاد الفنان مجدى كامل شهر ديسمبر الماضي، بعد انتهاء العرض على المسرح، ونشر مجدى كامل، فيديو من الاحتفال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "شكرا لأسرة الملك لير النجم الكبير يحيى الفخرانى وصديقى العزيز مجدى الهوارى والنجوم نضال الشافعى ورانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وهبه مجدى واحمد عزمى وأيمن الشيوى ومحمد فهيم وناصر سيف وريهام عبد الغفور وأسرة الإخراج بقياده المايسترو المخرج تامر كرم.. وأسرة كايرو شو بالاحتفال بعيد ميلادى.. ربنا يديم المحبة".

يشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفوروهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامركرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه على بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غيرأن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.