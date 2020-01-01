شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون جنيه حصيلة جمعية المؤلفين والملحنين لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، عن كشف حساب تحصيلاتها المالية لعام 2019.

قال الشاعر فوزى إبراهيم، أمين صندوق الجمعية في بيان: "عام 2019 هو من أفضل الأعوام التى مرت على الجمعية منذ إنشائها، فقد بلغت تحصيلاتها وتوزيعاتها المالية التي تحصلت عليها خلال الأشهر 12 الماضية لـ21 مليونا و908 آلاف و441 جنيها، وبزيادة 4 ملايين عن عام 2018 الذى حصلنا فيه 18 مليونًا، واستفاد منها 900 شاعر وملحن من أعضاء الجمعية حيث حصلوا على نسبهم المالية نتيجة إذاعة وعرض أعمالهم الموسيقية طيلة العام".

وأضاف: "يعد الشاعر الراحل سيد حجاب رئيس الجمعية السابق، والموسيقار محمد عبد الوهاب هما الأكثر حصولاً على تحصيلات مالية لعام 2019، حيث كان الموسيقار الراحل بليغ حمدي والشاعر الراحل مرسي جميل عزيز هما الأكثر تحصيلات للنسب المالية طيلة السنوات الأربع الأخيرة بسبب كثرة أعمالهم التي كانت تذاع عبر التليفزيون والإذاعات المصرية".

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جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين هي الجهة المنوطة لحفظ حقوق الشعراء والملحنين الملكية في مصر، ويترأس مجلس ادارتها حاليا الشاعر مدحت العدل.

وكان مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين أعلن عن فوز الشاعر عماد حسن مؤخرا بمقعد الشاعر الكبير الراحل شوقي صقر، والذي رحل عن دنيانا، بعد صراع مع المرض.

وكان الشاعرين عماد حسن وعلي السويفي، قد تقدما بأوراقهما لإشغال المنصب الذي فرغ بعد رحيل شوقي صقر، على هامش اجتماع الجمعية.

عماد حسن، شاعر من مواليد مارس 1959 ، بالإسكندرية، ويشغل منصب أمين عاممهرجان الإسكندرية للأغنية، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الناجحة ومنها "غلطة"مع الفنان هاني شاكر، و"علمتيني أحب الدنيا" مع الفنان اللبناني راغب علامة، وكما قدم مع سميرة سعيد أغنيات "بعد الرحيل"، و"بشتاقلك ساعات" و "خايفة"، وكما شارك مع الفنان محمد منير فى أغنية"أحزن أغني".