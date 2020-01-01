بطلة ومحاربة.. ياسمين رئيس تجسد شخصية مروة قناوي في فيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلن بها عن تجسيد سيرة مروة قناوي، والدة الطفل يوسف، الذي قُتل برصاصة طائشة، في عمل فني.

وكتب ياسمين رئيس: "فعلا بطلة ومحاربة، مروة قناوي عمري ما قابلتها بس هعمل شخصيتها في فيلم".

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في رمضان 2017، كان يوسف، نجل مروة قناوي، يمرح مع أصدقائه بمنطقة أكتوبر بالجيزة، حين أصابته رصاصة طائشة وصلت لجذع المُخ، ليبقى داخل غيبوبة لمدة 12 يوما، ثم يُفارق الحياة.

وخاضت مروة قناوي رحلة طويلة بحثا عن حق ابنها في درجات التقاضي المختلفة، ودخلت في إضراب عن الطعام، وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها على 3 متهمين- بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.